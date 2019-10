Juventus, recuperati Danilo e Douglas Costa: ok per il Bologna

Sarri recupera il terzino per la gara contro il Bologna, ma anche per Douglas Costa il ritorno in campo è sempre più vicino.

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 12:32 | aggiornato 17/10/2019 13:08

Si aggiorna la situazione infortunati in casa Juventus. Sarri si è trovato alle strette nelle ultime due gare prima della sosta, quelle contro Bayer Leverkusen e Inter, partite in cui il tecnico bianconero ha dovuto schierare Cuadrado nel ruolo di terzino destro, complici le assenze di De Sciglio e Danilo, entrambi infortunati.

In vista del ritorno in campo contro il Bologna, gara in programma sabato sera, Sarri ha ritrovato sia Danilo che Douglas Costa. Il ritorno del terzino brasiliano consentirà all'allenatore della Juventus di poter ruotare i giocatori sulle fasce, mentre l'esterno gli consentirà di utilizzare in maniera più versatile il 4-3-3.

Getty Images L'ultima gara da titolare di Douglas Costa è stata contro la Fiorentina

Juventus, la situazione infortunati: recuperati Danilo e Douglas Costa

L'ultimo allenamento della Juventus ha dato buone indicazioni per quanto riguarda il recupero di Danilo. Il brasiliano ha svolto tutta la seduta col gruppo, e può essere considerato arruolabile per la gara contro il Bologna. Probabile che Sarri gli darà spazio, facendo rifiatare Cuadrado, che ha comunque ben figurato nelle tre gare giocate in quel ruolo.

Buone notizie anche per quanto riguarda Douglas Costa. L'esterno ha lavorato a parte, ma il suo ritorno in campo sembra sempre più vicino. Il giocatore spera di esserci già per il Bologna, ma Sarri potrebbe non affrettare il recupero visti gli impegni successivi con la Lokomotiv Mosca, Genoa, Lecce e Torino.

Rientrato anche Mattia Perin, che ha svolto del lavoro personalizzato, mentre si è fermato Ramsey dopo aver subito un affaticamento in nazionale, ma il gallese dovrebbe farcela per la gara di sabato.