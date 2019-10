Jerome Boateng allo United, affare saltato: "Regge solo 70 minuti"

A far saltare la trattativa sarebbe stato The Athletic, il database dei Red Devils che contiene migliaia di sui calciatori.

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 12:13 | aggiornato 17/10/2019 12:18

Il Manchester United non sta attraversando un buon momento. In classifica i Red Devils occupano la 12ª posizione con soli 9 punti raccolti in 8 gare, Solskjaer è in bilico e i tifosi criticano la blanda campagna acquisti estiva. E pensare che oggi, al posto di Maguire, al centro della difesa avrebbe potuto giocare Jerome Boateng.

Il trasferimento di Boateng verso Manchester, però, è saltato in estate, quando lo United ha ripiegato su Harry Maguire, difensore del Leicester arrivato a Manchester per la cifra record di 87 milioni di euro. Ma a far saltare l'affare Boateng non è stato un motivo di natura economica, ma di natura atletica.

Getty Images Jerome Boateng ha collezionato 401 minuti in stagione fino ad oggi

Boateng al Manchester United: il no al trasferimento arriva da un database

A rivelare il vero motivo per cui è saltato il trasferimento di Boateng allo United ci ha pensato "The Athletic", il database di cui si serve la dirigenza dei Red Devils per analizzare migliaia di giocatori prima dell'acquisto. Secondo "The Athletic", il difensore del Bayer Monaco avrebbe una tenuta fisica di 70 minuti che non gli consentirebbe di portare a termine gli incontri al cento percento.

Sulla base del suggerimento del database, dunque, la dirigenza dello United ha preferito non investire su Boateng e puntare su Harry Maguire. L'affare tra United e Bayern stava per concretizzarsi sulla base di 15 milioni di euro, una cifra non esagerata per il difensore della nazionale tedesca.

Adesso Boateng, dopo aver saltato le prime tre gare della stagione, ha accumulato 401 minuti tra campionato e Champions League.