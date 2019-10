112 anni di Atalanta, Ilicic: "Non c'è un altro club così in Italia"

Sono felice sia rimasto, meritava di rimanere e siamo tutti dalla sua parte. Vogliamo solo seguirlo e i punti arriveranno: la prossima partita non è decisiva ma dobbiamo vincere, abbiamo iniziato bene ma poi i risultati sono peggiorati. Io sto bene e se il mister mi schiera posso essere utile. Elmas al Napoli? È un grande acquisto, mi ha detto che è felice in azzurro.

Ora Andreazzoli è nuovamente padrone del suo destino sulla panchina del Genoa (la prossima, importantissima partita sarà contro il Parma) e per quanto riguarda la rosa a sua disposizione, i giocatori sembrano essere totalmente dalla sua parte come dimostrato dalle parole di Goran Pandev .

Questo però non vuol dire che nella mente del presidente Preziosi non ci fossero dubbi e l'esonero dell'ex allenatore dell'Empoli sembrava molto vicino a concretizzarsi la scorsa settimana salvo poi saltare per un chiarimento fra lui e il massimo dirigente rossoblu.

La partita fra Genoa e Milan dell'ultimo turno di campionato è stata un inaspettato punto di svolta per il futuro di Andreazzoli e Giampaolo: se come ormai sappiamo, il tecnico milanista è stato esonerato nonostante la vittoria, il suo collega è rimasto sulla panchina dei liguri anche dopo la sconfitta.

