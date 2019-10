Il giocatore della Fiorentina scherza dopo aver visto che il videogioco lo ha rappresentato in maniera molto poco fedele.

17/10/2019

Uno dei temi più discussi dagli appassionati di videogiochi sportivi in questi anni è stata la cura delle case produttrici per la riproduzione dei volti degli atleti in game. Ma la cura nel farlo ha spesso messo in imbarazzo alcuni giocatori, come è capitato a Franck Ribery in FIFA 20.

Il giocatore della Fiorentina ha infatti scherzato su quanto visto nel gioco (taggando direttamente l'account Twitter ufficiale del titolo di EA Sports) perché la sua rappresentazione è tutt'altro che fedele.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Stavo giocando a FIFA20 con i miei figli: ehi, ma chi è questo qui?

Il Ribery visto nel gioco infatti non è minimamente somigliante all'ormai ex giocatore del Bayern Monaco. Una scelta curiosa quella di FIFA 20 considerando che, nonostante il calciatore francese si stia avviando verso la fine della sua gloriosa carriera, si tratta comunque di uno dei grandi protagonisti dell'ultimo decennio del calcio mondiale. Trattato con la stessa cura e dovizia di particolari con cui vengono trattati i più sconosciuti.