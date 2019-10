Secodo Tuttosport il commissario tecnico avrebbe le idee chiare sul gruppo da portare all'Europeo. Dubbio Chiellini, in bilico Zaniolo, Tonali e Kean.

di Andrea Bracco - 17/10/2019 11:20 | aggiornato 17/10/2019 11:25

Otto vittorie su otto sono proprio tante. Lo sa Roberto Mancini, che pochi giorni fa ha eguagliato il record storico appartenente addirittura a Vittorio Pozzo, e lo sa tutta l'Italia, tornata a festeggiare la qualificazione della Nazionale a un torneo importante dopo la beffa di Russia 2018. Il doppio spareggio contro la Svezia potrebbe essere finalmente acqua passata, soprattutto se il commissario tecnico dovesse confermare di aver gettato le basi per un nuovo progetto sportivo valido e duraturo. Euro 2020 è realtà e, adesso, non resta che prepararlo con tutti i riguardi del caso.

Scorrendo un po' di stampa estera si possono facilmente trovare articoli nei quali ci si raccomanda di prestare particolare attenzione all'Italia, considerata una delle potenziali sorprese della prossima rassegna iridata. Giocare il proprio raggruppamento in casa sicuramente aiuterà, ma più in generale la sensazione che si è avuta è quella di essere finalmente di fronte a una squadra magari non bellissima da vedere, ma organizzata, concreta e fiduciosa nei propri mezzi. Mancava sicurezza e Mancini l'ha data. Ora però il tecnico dovrà decidere su quali giocatori puntare in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex manager del Manchester City avrebbe già chiara la quasi totalità della rosa sulla quale costruire la prossima campagna internazionale. Addirittura, azzarda il quotidiano torinese, 19 giocatori su 23 sarebbero già sicuri del posto. In effetti, se si vanno a scorrere tutte le convocazioni fatte dal suo arrivo sulla panchina azzurra, Mancini già prima di accettare l'incarico pare avesse le idee chiare sul da farsi. D'altronde, in un momento storico in cui la qualità assoluta non abbonda, è molto più facile paradossalmente individuare quali siano le certezze. E il CT, in tal senso, sembra sapere il fatto suo.

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale da circa un anno e mezzo: sotto la sua guida l'Italia ha disputato una discreta Nations League e si è qualificata a Euro 2020 vincendo tutte le partite del girone

L'Italia verso Euro 2020, idee chiare per Mancini: 19 su 23 hanno il posto assicurato

Partiamo quindi dalle certezze. In porta dubbi non ce ne sono mai stati: il titolare sarà Gianluigi Donnarumma, con Salvatore Sirigu e Alex Meret a guardargli le spalle. In questi mesi Mancini ha offerto una possibilità anche all'atalantino Pierluigi Gollini e ad Alessio Cragno: mentre il primo dovrà accontentarsi di rientrare in gruppo in futuro, il cagliaritano deve purtroppo fare i conti con un brutto infortunio ai legamenti che attualmente lo sta tenendo fuori dai campi di calcio. Poche incertezze anche in difesa, dove il pacchetto dei centrali sarà sicuramente composto da Leonardo Bonucci, Alessio Romagnoli, Francesco Acerbi e Armando Izzo, reduce da un periodo d'oro nel Torino.

La fascia sinistra verrà affidata a Leonardo Spinazzola ed Emerson Palmieri, mentre a destra - almeno per il momento - il commissario tecnico sta riflettendo sul da farsi, anche se Alessandro Florenzi non dovrebbe avere problemi a strappare una convocazione. Jorginho sarà invece il faro del centrocampo azzurro, attorno al quale si alterneranno Marco Verratti (se sta bene è un titolare fisso), Nicolò Barella e Stefano Sensi. Di esterni ne serviranno quattro, tre dei quali sono già sicuri: si tratta di Federico Chiesa, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Davanti, a sfidarsi con Ciro Immobile, ci sarà Andrea Belotti.

I dubbi del CT: Chiellini sì o no? E su Zaniolo...

A questo punto mancherebbero quattro slot da riempire. La prima è legata alla presenza di un quinto difensore centrale: se Giorgio Chiellini dovesse recuperare in pieno partirà sicuramente alla volta di Euro 2020, perché un elemento come l'attuale capitano della Juventus porta in dote qualità come carisma ed esperienza internazionale comune a pochi suoi connazionali. Se però i problemi fisici avessero la meglio, ecco che la scelta ricadrebbe su Gianluca Mancini, centrale della Roma al quale il CT ha concesso varie opportunità di recente. Ad affiancare Florenzi sulla destra ci sarà invece uno tra Danilo D'Ambrosio e Giovanni Di Lorenzo, 26enne del Napoli esploso lo scorso anno all'Empoli.

In mezzo al terreno di gioco ci sarebbero due opzioni che stuzzicano non poco il Mancio: la prima riguarda Nicolò Zaniolo, che di recente è stato punito per alcuni comportamenti extracampo poco professionali ed escluso da un paio di convocazioni. Il baby talento della Roma però permetterebbe diverse variazioni di modulo a partita in corso, potendo alzarsi sulla linea della trequarti per trasformare il 4-3-3 in un 4-2-3-1. L'altra è la candidatura di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000 che, alla sua prima stagione in A, sta facendo mirabilie. Uno dei due verrà convocato, ma un piccolo spiraglio per vederli entrambi potrebbe esserci qualora il mister rinunciasse a chiamare una terza punta.

In quest'ultima lista sono presenti Mario Balotelli e Moise Kean: se per il ritorno in nazionale di Super Mario le condizioni sono già state dettate da tempo, Kean al momento paga il poco impiego nel proprio club e, alla pari di Zaniolo, un carattere fumantino che lo porta troppo spesso a prendere decisioni azzardate, sia dentro che fuori dal campo. Sappiamo quanto Mancini sia sensibile all'argomento e, per preparare al meglio un torneo così complicato, non c'è bisogno di elementi di rottura. Lavoro, armonia, coesione: tre parole d'ordine, un mantra che l'Italia dovrà seguire alla lettera se vuole veramente tornare grande.