Aurelio De Laurentiis non vuole che la situazione di Insigne sia un problema per il Napoli. Il capitano dei partenopei ha avuto ieri un incontro con il suo allenatore Carlo Ancelotti e il direttore sportivo dei campani mentre col giocatore della Nazionale italiana c'era la sua famiglia e il proprio procuratore, Mino Raiola.

L'urgenza del fantasista era quella di raffreddare i rapporti con il tecnico dopo le tensioni avute nelle ultime settimane (e la tribuna nella seconda sfida del girone di Champions League in casa del Genk) oltre che parlare della sua situazione contrattuale.

Oggi De Laurentiis era prese al Comune di Napoli per per firmare la convenzione per l'utilizzo dello Stadio San Paolo di Napoli e uscendo dal palazzo è stato intercettato dai giornalisti a cui ha parlato di Insigne.

Secondo il primo dirigente del club partenopeo, la tensione fra Insigne e Ancelotti non sarà risolta con altri incontri ma è semplicemente il capitano del Napoli che dovrà cambiare il suo modo di porsi.

Insigne è un grande atleta ma adesso deve stare tranquillo e cambiare il suo atteggiamento perché da anni ha problemi a Napoli: ha dei problemi che non possono essere risolti con incontri con Ancelotti e Raiola ma dovrà pensarci da solo, il tecnico ha 60 anni e non lo manda a quel paese perché ha un'età. Liti fra me e Ancelotti? Stupidaggini, può restare qui per 10 anni, gli ho chiesto di usare la rosa e sceglierà lui i migliori elementi. Per i rinnovi a Mertens e Callejon non farò grandi sforzi, ogni giocatore ha il proprio valore e se qualcuno vuole andare in Cina per soldi vada.