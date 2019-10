Classifica assist Serie A 2019/2020: in testa Luis Alberto con 5

Al secondo posto con 4 Duncan del Sassuolo e Pellegrini della Roma

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 21:11 | aggiornato 17/10/2019 21:15

Non darà le stesse emozioni di un gol, ma mettere un proprio compagno nelle condizioni di segnarne uno, può regalare comunque grandi soddisfazioni. Per guardare al passato recente, in Serie A ci sono stati giocatori che dell'assist hanno fatto un proprio marchio di fabbrica (per esempio Andrea Pirlo), altri che indifferentemente hanno segnato e fatto segnare (per esempio Francesco Totti). Ma tornando al presente: chi comanda la classifica degli assist in Serie A nella stagione 2019/2020?

Una statistica significativa, che a fine stagione può raccontare tanto delle prestazioni stagionali di un giocatore. Numeri che non passano di certo inosservati ai milioni appassionati di Fantacalcio: quanta differenza può fare 1 punto in più o in meno....

Nella scorsa stagione, invece, chi si è piazzato al primo posto in questa speciale classifica? Il Papug Gomez (Atalanta) e Callejon (Napoli) si dividono lo scettro, con 10 assist. Alle loro spalle Mertens (Napoli) e Suso (Milan) a 9, Lazzari (Spal) a 8, Quagliarella (Sampdoria), Ronaldo (Juventus), Zapata (Atalanta), Lirola (Sassuolo) e De Paul (Udinese) 7. Da ricordare come quest'ultimo ne abbia serviti tre in una sola partita: Udinese-Spal del 18 maggio 2019.

Papu Gomez e Callejon re degli assist nella scorsa stagione in Serie A

Classifica assist Serie A 2019/2020: Luis Alberto in testa con 5

Ecco la classifica degli assist nel campionato di Serie A 2019/2020 sempre aggiornata: