Nell'ultima conferenza stampa del Manchester United, il punto sul calciomercato del manager norvegese.

di Marco Ercole - 17/10/2019 22:17 | aggiornato 17/10/2019 22:22

Tanti spunti di calciomercato nell'ultima conferenza stampa di Ole Gunnar Solskjaer. L'allenatore del Manchester United ha allontanato il fantasma di Massimiliano Allegri, assicurando che continuerà a essere alla guida de Red Devils anche per i prossimi anni e ricordando di avere un contratto lungo.

Poi ha annunciato dei colpi in entrata nella prossima sessione di calciomercato, strizzando l'occhio a Mario Mandzukic.

Quella invernale è una finestra di mercato difficile, ma se ci sono giocatori disponibili e al giusto prezzo, sono sicuro che spenderemo. I soldi sono lì, pronti per essere spesi. Potrebbero arrivare degli elementi esperti, capaci di aiutare i più giovani. Potrebbe valere la pena fare certe operazioni. Non ho intenzione di coinvolgere calciatori con contratti pesanti se poi non sono quelli giusti per la crescita del gruppo e per il nostro futuro.

Calciomercato, Solskjaer chiama Mandzukic e non ha rimpianti

Quello del croato della Juventus corrisponde perfettamente all'identikit tracciato da Solskjaer, mentre non sarebbero rientrati nei piani del tecnico Lukaku e Sanchez, per i quali il manager del Manchester United non ha rimpianti: