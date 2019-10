Nel mercato invernale la priorità del club sarà fare cassa: si cercano acquirenti per Gigio e Suso. Alessio Romagnoli e il brasiliano Paquetà sono però più facili da piazzare.

di Franco Borghese - 17/10/2019 12:18 | aggiornato 17/10/2019 12:22

Allarme rosso. Anzi, allarme in rosso. Il bilancio 2018-2019, messo a disposizione ieri dei piccoli azionisti in vista dell’assemblea di fine mese, ha certificato una situazione a prima vista catastrofica: 145,9 milioni in rosso a livello consolidato, venti milioni in più rispetto alla passata stagione. Un bilancio record, ma in negativo: mai il Milan se l’era vista così brutta a livello economico. Ed è evidente che le conseguenze si ripercuoteranno sul calciomercato. Già su quello invernale.

Il problema è che così è in dubbio (e in crisi) tutto il progetto di rilancio targato Elliott. Senza giocatori di un certo livello è difficile far ripartire il brand e per ora i ricavi scendono: 241,1 milioni contro i 255,8 della stagione precedente. Calano i ricavi dalla gestione calciatori (da 42 a 25,5), i proventi da sponsor (da 44,7 a 38) e proventi da gare (da 35,3 a 34,1). Solo i ricavi da diritti tv sono in salita (da 109,3 a 113,8). Non può nemmeno definirsi una consolazione.

Nella stagione 2018-19 i costi complessivi del Milan sono saliti da 354 a 373 milioni, principalmente a causa dell’incremento degli stipendi per i tesserati passati da 130 a 164 milioni. Eppure i risultati sportivi non sono andati di pari passo con le spese, anzi. Oltre ai 300 milioni prestati a Yonghong Li, finora Elliott hanno immesso nel Milan 325 milioni. Ora qualcosa dovrà rientrare. E dovrà accadere attraverso il calciomercato invernale.

Donnarumma può lasciare il Milan nel calciomercato invernale

Vista la situazione attuale del Milan fare cassa è una necessità. Servono plusvalenze, possibilmente corpose. I primi indiziati restano loro, esattamente come accaduto la scorsa estate (quando poi sono rimasti): Suso e Donnarumma. I due giocatori che hanno il valore di calciomercato più alto sono gli stessi che garantirebbero le plusvalenze maggiori: entrambi sono costati zero. Per lo spagnolo in estate si sono fatti vivi Lione, Marsiglia, Roma, Fiorentina. Il Milan però lo ha trattenuto per dare continuità al progetto tecnico. Ora le priorità sono cambiate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Suso potrà partire anche per meno dei 40 milioni previsti dalla clausola di rescissione.

Per Donnarumma scarseggiano gli acquirenti. Il Milan lo valuta non meno di 70 milioni. Difficile piazzarlo a gennaio. Non vanno quindi escluse le cessioni di Paquetà (che continua a piacere a Leonardo che un anno fa lo ha portato a Milano dal Flamengo) e Romagnoli. Il capitano è un difensore di livello, può interessare ai top club, ma per i rossoneri rimpiazzarlo adeguatamente sarebbe quasi impossibile. Ecco perché suona l'allarme rosso. Anzi, l'allarme (bilancio) in rosso.