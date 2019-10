Il classe 1998 ex Milan firma un triennale con il club calabrese che milita in Serie C. Il direttore sportivo Taibi: "Operazione importante, crediamo nel suo talento".

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 10:03 | aggiornato 17/10/2019 10:08

Nuova occasione per Hachim Mastour. Il fantasista marocchino naturalizzato italiano, classe 1998, torna in Italia da svincolato e firma un contratto triennale (fino al 2022) con la Reggina, attualmente seconda in classifica nel Girone C di Serie C. A confermare l'operazione è stato il direttore sportivo del club calabrese, Massimo Taibi:

In tutte le mie operazioni ho avuto carta bianca da parte della proprietà e il direttore generale Gianni è stato tempestivamente avvertito. Ovviamente il discorso vale per Mastour, un'operazione per noi importante perché crediamo nel suo talento e nella sua voglia di rivalsa. Quindi siamo tutti convinti, mi consenta la battuta: se il magazziniere non lo fosse, domani ci attiveremo per strappare il suo assenso

Dopo aver incantato nelle giovanili del Milan e non esser riuscito a imporsi tra i grandi, ora Mastour ha la possibilità a 21 anni di iniziare nuovamente la scalata verso i grandi palcoscenici. Potrà farlo in una società che punta tanto su di lui e con compagni di reparto come Reginaldo e German Denis che potranno dargli tanti preziosi consigli.

Gli ultimi anni di Mastour

Nella sua giovanissima carriera Mastour ha indossato le maglie di Reggiana, Milan, Malaga, PEC Zwolle e Lamia. Con quest'ultima squadra ha rescisso il 12 marzo 2019 e ha giocato la sua ultima partita datata 3 dicembre 2018, quando collezionò 5 minuti nel match di Super League greca contro il PAOK Salonicco.

Più giovane esordiente nella storia della nazionale marocchina (ha debuttato il 12 giugno 2015 contro la Libia a 16 anni e 362 giorni), nel 2015 fu inserito dal The Guardian tra i 50 migliori calciatori nati nel 1998. Mastour vuole meritarsi quel riconoscimento.