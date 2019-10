Calciomercato Manchester United, Allegri sta imparando l'inglese

L'ex allenatore della Juventus intercettato a margine di un convegno in Polonia per la lotta contro il cancro.

di Marco Ercole - 17/10/2019 13:32 | aggiornato 17/10/2019 13:38

Solskjaer dice che rimarrà ancora a lungo sulla panchina del Manchester United, le indiscrezioni di calciomercato però continuano ad associare con grande insistenza il nome di Massimiliano Allegri alla panchina dei Red Devils.

Non semplici rumors, voci argomentate che vedrebbero l'ex tecnico della Juventus portare con sé due suoi ex giocatori, cioè Mario Mandzukic ed Emre Can, che stanno trovando pochissimo spazio con la nuova gestione di Maurizio Sarri.

Intercettato sull'argomento a margine di una convegno in Polonia sulla lotta contro il cancro, Massimiliano Allegri ha glissato, rispondendo con una battuta che però continuerà ad alimentare i rumors:

Non parlo ancora l'inglese, ma sto imparando...

Queste parole, associate alle sue sempre più numerose visite negli stadi inglesi dell'ultimo periodo (come in occasione della gara del Tottenham, quando si è presentato in compagnia di Patrice Evra), mettono sempre più in bilico la posizione di Solskjaer e rendono ancora più ingombrante la figura di Allegri in ottica di calciomercato.

Sempre a margine del convegno, l'ex bianconero ha parlato del suo metodo di lavoro in un'intervista rilasciata a Przeglad Sportowy: