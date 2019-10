Il club bianconero è intenzionato a blindare il portiere polacco.

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 12:05 | aggiornato 17/10/2019 12:10

La Juventus ha le idee chiarissime sul futuro di Wojciech Szczesny. Come riportato da Goal.com, l'intenzione del club bianconero è quella di proporre un prolungamento fino al 2024 al portiere polacco, ad oggi in scadenza nel 2021.

Arrivato a Torino nel 2017 dalla Roma, via Arsenal, per 12 milioni di euro, Szczesny ha inizialmente ricoperto il ruolo di vice alle spalle di una leggenda come Gigi Buffon per poi scalare le gerarchie e diventare il numero uno proprio davanti a Buffon.

In queste ore sono in corso i primi contatti tra la dirigenza juventina e l'entourage del 29enne, cercato la scorsa estate dal Manchester United. Szczesny, che attualmente guadagna 3.5 milioni di euro netti all'anno, vedrà il suo ingaggio ritoccato verso l'alto. In questa stagione il suo bilancio recita 7 presenze e 7 gol subiti, mentre in tre occasioni è riuscito a mantenere la porta inviolata.