Il club tedesco è intenzionato ad assicurarsi l'attaccante brasiliano già a gennaio, una volta terminato il prestito al Flamengo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 17:56 | aggiornato 17/10/2019 18:01

Il momento d'oro di Gabigol sembra non finire mai. L'attaccante brasiliano classe 1996, acquistato dall'Inter il 30 agosto 2016 per circa 30 milioni di euro, sta incantando col Flamengo con cui ha segnato 19 gol in 19 partite di campionato, più altri cinque in Copa Libertadores.

Il 31 dicembre prossimo terminerà il suo prestito al club rossonero e lui tornerà solo momentaneamente all'Inter. Nei piani del direttore sportivo Piero Ausilio e dell'amministratore delegato Beppe Marotta c'è infatti la cessione a titolo definitivo dell'ex Santos.

Ad accoglierlo - riporta SportMediaset - potrebbe essere lo Schalke 04, che avrebbe pronta un'offerta da 30 milioni di euro, vale a dire la stessa cifra spesa dall'Inter tre anni fa per portarlo a Milano. Per il 23enne sarebbe una ghiotta occasione per rilanciarsi in Europa dopo i pessimi ricordi lasciati in Italia e in Portogallo con la maglia del Benfica.