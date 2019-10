Il cileno tornerà a gennaio e avranno più spazio Politano ed Esposito. Ma intanto il club valuta diverse opzioni: da Keita a Ibrahimovic a Mandzukic e anche a centrocampo.

Matteo Politano e Sebastiano Esposito, ovvero il destino nelle proprie mani. Se ci sono due calciatori che si trovano davanti la più ghiotta occasione della loro carriera sono proprio i due attaccanti dell'Inter la quale, alle prese con il serio infortunio di Alexis Sanchez in un momento molto delicato della stagione, confida molto nel loro apporto che sarà valutato attentamente prima di decidere se, per quel ruolo, occorra o meno tornare a muoversi sul mercato.

A Romelu Lukaku e Lautaro Martinez saranno chiesti ovviamente gli straordinari, e forse anche qualcosa di più, ma squalifiche (l'argentino ha già due cartellini gialli in 400 minuti di Serie A e uno in 160 di Champions League) e guai fisici (da tempo la schiena del belga tiene in apprensione lo staff medico) sono dietro l'angolo e qualcuno dei prossimi impegni sembra fatto apposta per far rifiatare i due titolari.

Senza andare troppo in là nel tempo, prima della sosta delle Nazionali di metà novembre i nerazzurri dovranno affrontare 7 match in 20 giorni - a partire da domenica 20 ottobre fino al 9 novembre - e l'attenzione è focalizzata sul doppio e cruciale confronto di Champions League col Borussia Dortmund (23 ottobre al Meazza e 5 novembre in trasferta). Lì, è chiaro, Antonio Conte punterà tutto sul belga e sull'argentino, ma i due italiani potrebbero avere ampio spazio in campionato.

Calciomercato Inter: sondaggi in attacco

Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona non sono da prendere sotto gamba, ma se vuoi essere da Inter, è il Conte-pensiero, devi dimostrare di saper fare la differenza almeno contro le squadre nostrane di fascia media e bassa. Ecco dunque che in qualcuno di questi cinque match Politano, in primis, ma anche Esposito, che a questo scopo il club ha negato alla Nazionale Under 17 di Nunziata in partenza per il Mondiale di categoria, avranno minutaggi importanti per mettersi in mostra e al contempo far riposare e preservare da infortuni i due titolari. E se Conte avrà le risposte che spera, il vantaggio sarà doppio, anzi triplo: Lautaro e Romelu potranno concentrarsi sugli obiettivi principali, i due italiani conquisteranno i galloni sul campo e il club, trovando in casa risorse importanti, non dovrà intervenire sul calciomercato. Sì, perché è proprio questo che l'Inter vorrebbe evitare, almeno in attacco.

Se invece, Politano ed Esposito non dovessero offrire le garanzie necessarie, a gennaio qualcosa potrebbe cambiare. Da tempo si parla di un interessamento nerazzurro per Olivier Giroud, l'attaccante francese che proprio Conte aveva voluto al Chelsea e che, non a caso, assomiglia, per caratteristiche fisiche e tecniche, a Edin Dzeko, obiettivo dichiarato e mai raggiunto delle trattative estive. Campione del mondo poco più di un anno fa, Giroud da parecchio tempo ha smesso di nascondere i propri malumori - l'anno scorso Sarri lo vedeva solo come "attaccante di Coppa", 11 gol in Europa League, mentre oggi Lampard addirittura non lo vede proprio - e avrebbe già dato il proprio assenso al tecnico interista.

Altre voci, poi, parlano di sondaggi i più diversi: da un interessamento per Keita, che dal Monaco a San Siro tornerebbe di corsa, ma rischierebbe di sovrapporsi a Politano in un momento già delicato, ad altri che al momento appaiono difficilmente praticabili per motivi diversi. Come Zlatan Ibrahimovic, che ha comunque 38 anni, o Mario Mandzukic, soluzione ideale per molti aspetti ma proprio per questo pare difficile che la Juventus si presti a rafforzare una diretta concorrente, a giocatori come Petagna o Lasagna, sui quali pendono dubbi riguardo l'attitudine a certi palcoscenici.

Il centrocampo

La soluzione al problema Sanchez, insomma, Conte e l'Inter sperano davvero di ritrovarsela in casa perché se stavano pensando al mercato invernale - e lo stavano facendo - non era certamente per l'attacco. Da tempo, infatti, si parla di un rinforzo che dia esperienza e spessore al centrocampo. Brozovic è inamovibile, Sensi lo è diventato e Barella è in crescita, ma Vecino e Gagliardini - per non parlare di Borja Valero - appaiono un passo indietro mentre il tecnico non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per Arturo Vidal. Valverde lo impiega col contagocce, mentre a Milano sarebbe protagonista assoluto.

Se si rivelasse troppo ardua la pista per arrivare al cileno che tanto piace a Conte, le alternative comunque non mancherebbero: da Nemanja Matic, che l'ex ct ebbe al Chelsea e che oggi nelle rotazioni di Solskjaer sta persino dietro a Fred, a Mesut Özil, ai croati Ivan Rakitic e Luka Modric, nel mirino del club nerazzurro da tempo. Infine obiettivi, o sogni, più a lungo termine, non prima della prossima estate insomma, ma anche ad ampia concorrenza, sono Van de Beek e Tonali, con un occhio sempre verso Milinkovic Savic, anche perché a Simone Inzaghi da tempo piace Gagliardini. Marotta e Ausilio, insomma, sono al lavoro su tavoli diversi.