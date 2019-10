Calciomercato, il retroscena tra Sensi e il Barcellona

Si è guadagnato la fiducia di tutti con prestazioni di altissimo livello, confermando la bontà dell'investimento fatto dall' Inter per acquistarlo, bruciando la concorrenza. Che a quanto pare, come rivelato dal ds del Sassuolo Carnevali al Corriere dello Sport, comprendeva una squadra di altissimo livello quale è il Barcellona.

Forse nemmeno Stefano Sensi si sarebbe aspettato un avvio così della sua avventura all'Inter. Arrivato in nerazzurro nell'ultima sessione di calciomercato estiva, l'ex centrocampista del Sassuolo ha immediatamente preso in mano le redini del centrocampo di Antonio Conte, diventando elemento imprescindibile e conquistando un posto fisso pure nella Nazionale di Roberto Mancini.

