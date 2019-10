Secondo Le10Sport i Colchoneros avrebbero bloccato l'attaccante del PSG in scadenza a giugno 2020, ma lavorano per portarlo in Spagna già a gennaio.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 17/10/2019 09:15 | aggiornato 17/10/2019 09:20

Alcuni giorni fa, approfittando della sosta per le nazionali, i giornali spagnoli si sono concentrati sul momento dell'Atletico Madrid. Dopo 8 partite di Liga i Colchoneros hanno la miglior difesa del campionato, con soli 4 gol subiti. Una statistica che non sorprende, viste le annate precedenti. Ciò che però balza all'occhio è che la squadra di Diego Simeone ha anche uno dei peggiori attacchi del torneo: con soli 7 gol segnati fino a oggi, l'Atletico ha fatto meglio solo di qualche squadra di bassa classifica e i motivi, secondo i media locali, sarebbero da ricercare nella scarsa vena degli attaccanti. Joao Felix non può reggere tutto il peso del reparto da solo, mentre Diego Costa e Morata faticano a trovare la via delle rete. Servono gol, che quindi verranno acquistati nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal sito Le10Sport, il presidente Cerezo avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'agente di Edinson Cavani; l'attaccante uruguayano classe 1987 sarebbe arrivato al capolinea della sua avventura al PSG e, prossimamente, potrebbe avventurarsi in una nuova tappa professionale. L'Atletico Madrid lo segue da anni, visto che il Matador è uno storico pallino del Cholo, e finalmente le strade tra le due parti potrebbero incontrarsi. Cavani ha un contratto in scadenza a giugno del 2020 e parrebbero non esserci le basi per un rinnovo col PSG, che ormai ha deciso di puntare su Mauro Icardi.

La punta originaria di Salto potrebbe così liberarsi a parametro zero, accordandosi con il suo futuro club già a gennaio. Ma i problemi offensivi dei Colchoneros vanno risolti in fretta e, proprio per questo, le due società potrebbero cercare di venirsi incontro per definire l'affare durante la sessione di calciomercato invernale. Cavani rappresenterebbe un vero e proprio upgrade per l'attacco degli spagnoli, a oggi fermo dalle reti segnate da Morata contro il Getafe e da Diego Costa sul campo del Maiorca. Troppo poco per impensierire Real Madrid e Barcellona, le prime due della classe alle quali l'Atleti sta faticosamente cercando di avvicinarsi.

Edinson Cavani, attaccante del PSG: l'ex Napoli è arrivato in Francia nel 2013 e ha messo insieme quasi 200 gol da quando veste i colori parigini, ma nei prossimi mesi potrebbe salutare la Ligue 1 per approdare all'Atletico Madrid

Atletico Madrid, pronto il primo colpo di mercato: per l'attacco c'è Cavani

Problemi di rinnovo, si diceva. In effetti è già da tempo che il PSG prova a proporre un prolungamento che però Cavani non ha mai preso in considerazione per vari motivi. In primis perché, vista l'età, l'ingaggio sarebbe stato spalmato su più stagioni e, in secondo luogo, proprio per la presenza ingombrante di Mauro Icardi che va ad aggiungersi a quella di Neymar, personalità di spessore mai particolarmente gradita dal Matador. Inoltre Madrid è una delle sue città preferite e, l'estate in cui lasciò il Napoli, l'ipotesi Atletico era una delle più calde. Poi scelse Parigi, dove a oggi ha messo insieme 195 gol in 283 partite.

Un bottino di tutto rispetto, ma anche la consapevolezza che di cartucce da sparare ce ne sono ancora parecchie. Infine va anche precisato come Cavani rappresenterebbe un'alternativa decisamente low cost a Rodrigo, attaccante che il Valencia già in estate valutava non meno di 55-60 milioni di euro. Una trattativa complicata, resa ancora più difficile dalla presa di posizione di Marcelino che chiese al suo direttore sportivo Alemany di non cederlo, alimentando quel clima infuocato che poi porterà alla destituzione del tecnico stesso. In ogni caso, gennaio o giugno, l'impressione è che - dopo sei anni - il tempo del Matador sotto la Tour Eiffel stia quasi per finire.