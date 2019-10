Boxe: ufficiale Joshua vs Ruiz 2 per il 7 dicembre

Patrick - aveva detto a caldo Lou Di Bella - è in coma a causa del colpo subito sul ring ed è in uno stato estremamente critico. Siamo colpiti dall'affetto dei tifosi, dalle preghiere e dalle offerte di assistenza da parte dell'intera comunità del pugilato

Le condizioni di Day sono apparse da subito estremamente critiche. Il ragazzo ha perso conoscenza ed è stato portato via d'urgenza in barella. La speranza che si riprendesse però c'era ancora.

