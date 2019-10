112 anni di Atalanta, Ilicic: "Non c'è un altro club così in Italia"

Vogliamo essere la stessa squadra vista prima della sosta, mancherà Zapata ma c'è Muriel: abbiamo dei meccanismi che conosciamo a memoria e possiamo far bene anche senza di lui. La Lazio è forte, c'è ancora amarezza per la finale di Coppa Italia. Il Manchester City? Fare punti nel loro stadio sarebbe storico ma ce la giochiamo con tutti a viso aperto.

Gli fa eco il capitano e leader dell'Atalanta, Alejandro Gomez. Il Papu ha parlato delle difficili partite che in questi giorni attendono i ragazzi di Gasperini, convinto che i nerazzurri potranno comunque far bene.

Questa squadra è stata costruita ottimamente dalla dirigenza, è difficile trovare una società così in Italia: le prossime partite saranno difficili soprattutto perché mancherà Zapata ma siamo comunque pronti. La Champions? Sappiamo che è dura visto che ci manca esperienza ma può darci tanto, vogliamo giocarcela col City senza andare lì per difenderci.

Lo sanno i tifosi, lo sanno gli appassionati di calcio ma soprattutto lo sanno giocatori e allenatore dell' Atalanta che si sono riuniti oggi per festeggiare il compleanno del club bergamasco, alla vigilia di un ciclo zeppo di partite tanto affascinanti quanto difficili per la squadra nerazzurra.

La formazione allenata da Gasperini vola in campionato e ha acquisito ormai una consapevolezza nei suoi mezzi che le permette anche di sperare in una grande impresa fra qualche giorno nella sfida in casa dei campioni d'Inghilterra del Manchester City.

L'Atalanta compie oggi 112 anni e probabilmente non è mai stata così bella: nonostante le due sconfitte nelle prime due partite in Champions League della sua storia, la squadra nerazzurra è ormai una certezza del calcio italiano anche ad alti livelli.

