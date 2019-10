Durante la consegna del Tapiro d'Oro, il presidente della Sampdoria rivela il retroscena sulla scelta del nuovo allenatore.

16/10/2019

Si è meritato il Tapiro d'Oro vestito di blucerchiato, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. L'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, lo ha intercettato per dargli il "premio" e il proprietario del club di Serie A è stato ovviamente al gioco:

Io non credo stia succedendo nulla. L'anno scorso andavamo bene? Perché era il 2018, "un anno paro" mo' siamo nel 2019 e fuori piove.

Poi la conversazione si fa un po' più seria e Ferrero cerca di spiegare il motivo dell'avvicendamento in panchina tra Di Francesco e Ranieri:

Abbiamo cambiato allenatore, sono molto dispiaciuto per Di Francesco, un allenatore bravo e un uomo intelligente. Ma non so cosa gli sia capitato, non aveva certezze secondo me. Per cui siamo qua, abbiamo preso Ranieri che è un grande allenatore e uomo di grande esperienza.

Serie A, Sampdoria: Ferrero rivela che Totti gli ha consigliato Ranieri

Ferrero nega che Cassano abbia influito nella scelta, ma rivela invece di aver chiesto un consiglio a Totti per la decisione di sostituire Di Francesco e far tornare in una panchina di Serie A Ranieri:

Di Cassano no, non la so. Totti? Parlando con lui mi ha detto che Ranieri era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui.

Poi un messaggio distensivo ai tifosi per la questione Vialli: