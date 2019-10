Dopo Medel, anche il giapponese è costretto a fermarsi per colpa di una lesione al bicipite femorale sinistro.

di Marco Ercole - 16/10/2019 18:57 | aggiornato 16/10/2019 19:02

Non è stato affatto fortunato il Bologna nel corso dell'ultima sosta delle Nazionali. Anche il club rossoblù, così come tanti altri di Serie A (da Zapata dell'Atalanta a Sanchez dell'Inter, passando per molti altri) in questa fase della stagione, ha dovuto infatti fare i conti con gli infortuni rimediati dai propri giocatori con le rispettive selezioni.

La squadra guidata da Sinisa Mihajlovic ne conta infatti ben due a bilancio dopo questa pausa, entrambi di una certa rilevanza e incidenza nell'undici titolare tipo schierato nel corso di questa prima parte di stagione in Serie A. Dopo quello di Gary Medel con il Cile, è arrivato anche quello relativo a Takehiro Tomiyasu, rientrato infortunato dopo gli impegni con il Giappone.

Serie A, Bologna: infortunio per Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu dovrà restare ai box per oltre un mese (per la disperazione non solo di Mihajlovic, ma anche dei tanti appassionati di fantacalcio che avevano deciso di puntare su di lui) e a rivelare le condizioni del terzino orientale ci ha pensato direttamente il Bologna con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale: