La gara del Mapei Stadium sarà il lunch match dell'ottava giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 11:20 | aggiornato 16/10/2019 11:25

Sassuolo-Inter è il lunch match dell'ottava giornata di Serie A. La gara segna il ritorno in campo dei neroverdi, fermi da due settimane in campionato: il Sassuolo, infatti, non ha giocato la gara col Brescia, rinviata dopo la morte del patron Squinzi. L'Inter, invece, ha perso l'ultima partita in casa contro la Juventus, la prima sconfitta per gli uomini di Conte dopo sei vittorie consecutive.

Sassuolo-Inter: probabili formazioni

Getty Images Lukaku sarà titolare al centro dell'attacco

De Zerbi dovrà rinunciare a Chiriches, tornato con un fastidio muscolare dalla nazionale: al posto del romeno, è pronto Marlon, mentre in attacco si ripropone il ballottaggio Defrel-Boga col primo in vantaggio. In casa Inter Conte ha diversi infortunati: D'Ambrosio, Sensi e Sanchez sono indisponibili, così ecco Bastoni nei tre in difesa e Candreva riproposto sulla destra. In attacco ballottaggio Martinez-Politano per una maglia al fianco di Lukaku.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Defrel, Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere Sassuolo-Inter in TV e streaming

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha l'esclusiva per quanto riguarda il match delle 12.30 della domenica di Serie A. Per vedere Sassuolo-Inter in streaming gratis è possibile attivare i 30 giorni di prova offerti da DAZN. Al termine del mese gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.