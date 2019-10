La gara segna l'esordio sulla panchina blucerchiata di Claudio Ranieri.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 11:49 | aggiornato 16/10/2019 11:54

Un incrocio carico di significato in Sampdoria-Roma, ovvero quello di Claudio Ranieri che esordirà sulla panchina blucerchiata domenica 20 ottobre proprio contro i giallorossi. Il tecnico ha preso il posto dell'esonerato Di Francesco, per la seconda volta, durante la pausa per le nazionali, e adesso si appresta a esordire contro i giallorossi, guidati dall'allenatore prima dal 2009 al 2011 e più recentemente da marzo a maggio 2019. La Sampdoria ha perso l'ultima gara di Serie A contro il Verona, 2-0 al Bentegodi, mentre la Roma ha pareggiato un match pieno di polemiche, 1-1 contro il Cagliari.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

Getty Images Zaniolo agirà sulla trequarti dietro Kalinic

Ranieri dovrebbe proporre il suo fidato 4-4-2 con Rigoni come esterno destro e Gabbiadini al fianco di Quagliarella. Numerose, invece, le assenze in casa Roma. Fonseca dovrà probabilmente rinunciare a Dzeko, la frattura del bosniaco è ancora troppo fresca, e non avrà a disposizione neanche Mkhitaryan, Under e Diawara, recentemente operato. Torna invece Florenzi, che ha svolto l'allenamento col gruppo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Sampdoria-Roma: dove vederla in TV e streaming

Sampdoria-Roma sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 252. Per vedere Sampdoria-Roma in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure attivare un ticket su NOW TV, la web tv di Sky.