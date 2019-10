La leggenda del calcio bulgaro disperato per quanto accaduto durante la partita tra la sua nazionale e l'Inghilterra.

di Marco Ercole - 16/10/2019 16:16 | aggiornato 16/10/2019 16:22

Le immagini dei tifosi bulgari che si esibiscono nel saluto nazista durante la partita tra la propria nazionale e l'Inghilterra hanno fatto il giro del mondo. E per la Bulgaria intera non si è trattato certo di una bella pubblicità, ma di un motivo di pura vergogna.

Non è un caso che sia già stato destituito dal suo incarico Borislav Mihaylov, il presidente della federcalcio bulgara (dimessosi all'indomani della folle notte di Sofia), né che la Uefa abbia immediatamente aperto un'indagine con 4 capi d'accusa per la Bulgaria (comportamenti razzisti, lancio di oggetti, interruzione dell’inno nazionale e riproduzione di immagini degli avvenimenti sul maxischermo dello stadio) e 2 per l'Inghilterra (interruzione dell’inno nazionale e insufficiente numero di stewards al seguito).

Sull'argomento ha parlato, con toni duri, anche la leggenda del calcio bulgaro (Pallone d'Oro 1994), Hristo Stoichkov.

Stoichkov in lacrime per i saluti nazisti dei tifosi bulgari

L'ex Barcellona, con un'esperienza anche in Serie A con la maglia del Parma, ha preso decisamente a cuore la vicenda, arrivando a piangere in diretta televisiva per la vergogna provata dal suo popolo a seguito di quanto accaduto a Sofia: