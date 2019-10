Parla il presidente del consiglio di sorveglianza del club tedesco: "Sta in panchina, non sarà facile per lui...".

di Marco Ercole - 16/10/2019 19:26 | aggiornato 16/10/2019 19:32

Il colpo dell'ultim'ora del calciomercato del Milan, Ante Rebic, non si è rivelato fino a questo momento un vero valore aggiunto per il club rossonero. Con Marco Giampaolo ha collezionato appena 63 minuti (distribuiti su tre presenze) in questo avvio di stagione, decisamente troppo poco per incidere o per consentire un giudizio esaustivo sulla sua seconda esperienza in Serie A.

Adesso, con Stefano Pioli in panchina, l'ex attaccante dell'Eintracht Franconforte avrà una nuova opportunità, tutti ripartiranno da zero e il croato potrà tentare di convincere il nuovo tecnico a puntare su di lui.

Eintracht punge Rebic: "Al Milan ha perso la scommessa"

Intanto dalla Germania osservano e il presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing, ha parlato alla Bild di questi primi mesi al Milan di Rebic, commentando anche la sua decisione di lasciare il club tedesco:

All'inizio non avevo proprio parole. Ora sì. Voleva andarsene perché non voleva sembrare l'unico dei tre attaccanti legato all'Eintracht Francoforte. Ha fatto una scommessa e la sta perdendo, stando in panchina. Non sarà sicuramente facile per lui.

Da uomo fondamentale per l'Eintracht Francoforte, squadra capace di impressionare in Europa e mettere in difficoltà qualsiasi avversario, Rebic è passato a essere una riserva in uno dei Milan più in difficoltà di sempre. Al momento la sua scelta effettivamente non sembra essere stata così fortunata, il croato però ha ancora tempo per ribaltare tutto e il fresco avvicendamento in panchina per lui non può che essere un vantaggio. E magari vincere la scommessa.