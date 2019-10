Tobias Harris ha una routine per tenere monitorate le funzioni vitali e il suo ciclo del sonno, argomento importante per la salute.

16/10/2019

Con lo sport che si velocizza sempre più, costellato di fisici da cyborg, atleti anche solo difficili da immaginare dieci anni fa e una preparazione capillare su ogni aspetto, diventa sempre più importante non trascurare nulla anche nella salute e il benessere dei giocatori. Se in NFL il problema delle concussion non è stato solo trattato da Will Smith nel controverso film, ma è anche tema sensibile ogni offseason, per l’NBA il tema su cui porre attenzione riguarda il sonno dei giocatori e il riposo fisico.

Da tempo la lega sta lavorando per alleggerire i carichi del calendario, riducendo i back to back e avendo addirittura eliminato il devastante 4 games in 5 nights che era davvero una richiesta troppo pesante per fisici, psiche e anche organizzazioni di squadra. Le miglia da percorrere per una squadra NBA sono sempre tantissime in 82 partite, ma allungare la regular season e spalmarle in modo meno invasivo è fondamentale.

Il campanello d’allarme è arrivato qualche anno fa, quando non poteva essere un caso che ai playoffs una quantità incredibile di stelle (e non solo) fossero ai box per infortuni più o meno gravi. L’assenza dei giocatori principali mina lo spettacolo che il prodotto NBA può offrire e per questo motivo Silver si è posto più di una domanda sulla conservazione dello stato fisico dei giocatori, unito a quello mentale e psicologico che viene ricondotto ai cicli di sonno, sempre più difficili da rispettare per i professionisti.

Harris parla di ormoni e sonno

NBA: la routine di recupero di Tobias Harris

Chiedetelo ai miei compagni, parlo sempre di sonno e di riposo. È un tema molto delicato e credo diventerà un problema tanto quanto le concussions nell’NFL.

Le parole sono di Tobias Harris che è stato interpellato da Baxter Holmes di ESPN sul tema del recupero fisico, ma anche di quello psicologico e del ciclo del sonno. Harris ha raccontato quali sono le sue routine per favorire il recupero:

Tutti mi prendono in giro quando cerco di aver finito tutte le mie cose intorno alle 18, perché così ceno presto e alle 20.30 voglio essere a letto. Devo essere performante al massimo il giorno dopo, quindi è importante per me avere un sonno sereno per otto ore.

Oltre a questo si aiuta anche appena terminata la partita, infatti prima di andare in doccia rimane per alcuni minuti in divisa da gioco, si lega al torace una fascia che monitora battito cardiaco e funzioni vitali, facendo poi dei processi di respirazione lenta per recuperare e abbattere i valori dell’adrenalina e del cortisolo, ovvero l’ormone che lo tiene sveglio. Una volta regolarizzati questi valori il più possibile, è probabile che una volta sdraiatosi a letto possa dormire presto e con la giusta profondità. In più oltre a questo utilizza un sensore che si attacca alla tempia e un altro nell’orecchio per monitorare le funzioni del cervello e gli impulsi nervosi. Collegandosi al suo Ipad verifica le funzioni con un ciclo di 45 minuti mentre guarda la tv o fa qualcosa di non condizionante a livello fisico. In base ai risultati valuta il suo stato di tranquillità e se nota un bilanciamento non ottimale fa degli esercizi di rilassamento. In caso di risultati non allineati ha notato una differenza di forza e vigore nelle braccia.

Niente pisolini per Iguodala

Ormoni e decadimento delle prestazioni

Senza entrare nel tecnico, alcuni esperti hanno studiato che il testosterone è uno degli ormoni principali per la qualità delle prestazioni fisiche, della coordinazione testa-mani-gambe e dell’attenzione cognitiva.

È stato verificato che a Gennaio di una stagione NBA senza i dovuti cicli di sonno e riposo, il testosterone presente negli atleti si avvicina a quello di un cinquantenne e questo inficia sulle prestazioni alzando la probabilità d’infortuni. Non è uno stato definitivo, ma anche temporaneamente presente può creare non pochi problemi:

Per me il sonno è fondamentale -dice Iguodala- da quando mi sono affidato a uno scienziato del sonno ne ho capito l’importanza. Quello in aereo non vale come ristoro, infatti ho eliminato i sonnellini durante il giorno per concentrarmi su quello notturno e una fase REM profonda mi ha aiutato molto a stare meglio.

Apparentemente si pensa anche nella vita quotidiana che in mancanza di tempo libero, l’unica cosa che si può ridurre è il sonno, ma in qualsiasi lavoro, la sua mancanza inficia le prestazioni e chi come i giocatori NBA ha orari altamente irregolari soprattutto in trasferta arrivando in albergo a notte fonda dopo una partita, cercare di regolarizzare il ciclo, riposare e soprattutto farlo in modo qualitativo sta alla base delle prestazioni personali e forse l’NBA può ancora fare diversi passi per favorire il benessere dei propri dipendenti.