Il Napoli contro gli scaligeri per mantenere la scia in classifica.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 10:36 | aggiornato 16/10/2019 10:41

Il secondo match dell'ottava giornata di Serie A è Napoli-Verona. Dopo la pausa per le nazionali, gli uomini di Ancelotti tornano in campo contro gli scaligeri, sabato 19 ottobre alle 18 al San Paolo, per cercare di mantenersi dietro le prime tre squadre in classifica. Gli azzurri si erano fermati in campionato prima della sosta con un pareggio a reti bianche ottenuto in casa del Torino, un pari che ha fatto perdere un paio di punti al Napoli in classifica rispetto all'Atalanta terza. Il Verona, invece, ha battuto la Samp per 2-0 nell'ultimo turno.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Getty Images Mertens dovrebbe far parte del duo d'attacco con Llorente

Ancelotti molto probabilmente dovrà rinunciare a Lozano, infortunatosi con il Messico. Dovrebbe però tornare titolare Insigne, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Llorente e Mertens, con Milik che inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Poche novità, invece, per gli scaligeri: Juric ritrova Di Carmine, in ballottaggio con Stepinski per una maglia da titolare, mentre alle spalle dovrebbero esserci Pessina e Salcedo.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski. Allenatore: Juric.

Napoli-Verona: dove vederla in TV e streaming

Il match tra Napoli e Verona di sabato 19 ottobre sarà trasmesso in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Napoli-Verona in streaming sarà possibile collegarsi a Sky Go, riservato ai soli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web tv con ticket di Sky.