Napoli, Callejon via a giugno? Lo aspettano in Cina

Napoli, Ancelotti in ansia: infortunio per Lozano in Messico-Panama

Un altro infortunio, l'ennesimo di questa pausa per le Nazionali. Dopo Duvan Zapata, Alexis Sanchez, Chiriches, Medel, Tomiyasu, Chiesa e D'Ambrosio, si ferma anche Hirving Lozano. Durante la partita di CONCACAF Nations League tra il Messico a Panama, l'attaccante messicano è stato costretto a lasciare il campo in barella per un problema alla caviglia destra.

