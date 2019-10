Nainggolan: "Via da Roma per scelta di un'altra persona"

In ogni posto dove sono stato sono sempre stato bene, ognuno ha la propria qualità. Qui a Cagliari sono cresciuto, in cinque anni sono diventato uomo. Lo stile di vita che avevo qui mi faceva ricordare il mio passato, ovviamente con tanto sole e mare in più. Qua vedo la gente sorridente con poco

Io non sono mai solo, mai lo sono stato. Hanno scritto che ero uno spacca-spogliatoio all'Inter ma se chiedi a tutti ti diranno che sono un grande. Non ho mai creato problemi a nessuno

