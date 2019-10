Bilancio Milan, rosso record da 146 milioni

Per quanto riguarda le entrate in calo, queste sono derivate dalla vendita dei calciatori (passati da 42 a 25,5), dagli sponsor (da 44,7 a 38) e dalla biglietteria (da 35,3 a 34,1). In attivo invece i ricavi derivanti dai diritti tv, che da 109,3 sono passati a 113,8.

Si tratta del peggior dato della storia del Milan , determinato da un aumento dei costi del 5,1% (373 milioni di euro) e una riduzione dei ricavi del 6,1% (241,1 milioni). Nello specifico sono saliti i costi del personale (da 150,4 a 184,8) e dei giocatori in prestito (10,2 milioni per il solo Higuain).

Non faranno sorridere i dirigenti del fondo Elliott, i dati con i quali il Milan ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019. Le perdite sono infatti da record per la nuova gestione, che si è insediata al posto Yonghong Li nel luglio 2018.

