Il nuovo tecnico rossonero ha deciso chi calcerà i rigori.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 19:28 | aggiornato 16/10/2019 19:32

Nuovo allenatore, nuove gerarchie. Con l'arrivo di Stefano Pioli, in casa Milan tutti i giocatori hanno la possibilità di rimettersi in discussione e diventare titolari. Succede questo quando cambia guida tecnica, è come fosse un anno zero, un nuovo inizio di stagione.

E intanto Sport Mediaset fa sapere che Pioli ha già deciso il suo rigorista. Se durante la gestione di Marco Giampaolo si sono alternati dal dischetto Krzysztof Piatek e Franck Kessié, con l'emiliano dagli undici metri si presenterà sempre l'attaccante polacco arrivato pochi mesi fa dal Genoa.

Lo ha confermato anche Kessié in un'intervista:

Il mister ha detto che il rigorista è l'attaccante, perché il rigore serve per dargli confidenza col gol. Quando l'attaccante non segna ha bisogno di fare uno o due gol per stare meglio

Il bilancio di Piatek dal dischetto recita 17 rigori e 15 gol. Kessié ne ha invece trasformati 11 su 12.