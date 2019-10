Esordio a San Siro per Pioli sulla panchina del Milan.

Milan-Lecce è il match di Serie A che segna l'esordio di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. Pioli arriva al posto di Giampaolo, tecnico esonerato dopo la vittoria dei rossoneri sul Genoa che porta con sé una scia di polemiche. I rossoneri, infatti, hanno vinto solo tre delle sette gare finora giocate, perdendone quattro e piazzandosi solo in 13ª posizione a questo punto della stagione. Il Lecce, invece, ha perso l'ultima gara in casa dell'Atalanta, 3-1 in favore dei bergamaschi.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce: le scelte di Pioli

Pioli non dovrebbe stravolgere tatticamente il Milan. Il tecnico potrebbe cercare di dare riferimenti alla squadra proponendo un 4-3-3 già conosciuto dai rossoneri. Sull'out di destra giocherà Conti in luogo di Calabria, squalificato, mentre in mezzo al campo ci sarà Biglia in regia, punto di riferimento del tecnico, insieme a Kessie e Paquetà, che prende il posto di Calhanoglu. I tre d'attacco invece saranno Suso, Piatek e Leao. Il Lecce si presenterà invece con Babacar in attacco, supportato da Falco e Mancosu, mentre Imbula sembra favorito su Tachtsidis.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao. Allenatore: Pioli.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani.

Dove vedere Milan-Lecce in TV e streaming

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. È possibile vedere Milan-Lecce in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, e su NOW TV, la web tv di Sky.