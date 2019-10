Le parole del procuratore del fuoriclasse portoghese rilasciate a Tuttosport.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 13:15 | aggiornato 16/10/2019 15:24

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver raggiunto quota 700 gol in carriera grazie al rigore trasformato in Ucraina-Portogallo, il fuoriclasse di Madeira punta altri obiettivi. Alcuni li svela il procuratore del numero 7 della Juventus, Jorge Mendes, che è stato intercettato da Tuttosport:

Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 gol, ma non ho dubbi che supererà Pelè come miglior marcatore nella storia del calcio e lo farà con la Juventus. Dopo tutto, 68 gol per questo straordinario Cristiano Ronaldo non sono molti, no? Anche perché sono convinto che il meglio deve ancora venire

Mendes ha poi aggiunto: