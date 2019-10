Maxi Lopez ha perdonato Mauro Icardi. A dirlo è stato l'attuale attaccante del Crotone che ha parlato nella trasmissione radiofonica "El que abandona no tiene premio", in onda su Club Octubre:

Sì, ho perdonato Icardi, non ho nessun problema. Il mio obiettivo nella vita, oltre al calcio, è cercare di trovare e dare felicità ai miei figli. L'unico obiettivo che ho è questo. Il resto per me è già passato. È una pagina che ho girato tanto tempo fa e non mi stressa affatto. I problemi li hanno tutti, le complicazioni ci sono in tutte le vite. Ma poi la tua vita si sviluppa in base a come la prendi