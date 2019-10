La panchina di Solskjaer traballa e il livornese è pronto a subentrare in corsa. Mercato: doppio colpo dalla Juventus per gennaio. E nel board c'è anche Evra.

di Andrea Bracco - 16/10/2019 10:39 | aggiornato 16/10/2019 10:42

Da Torino a Manchester, dopo una piccola pausa di riflessione. Potrebbe essere questo il destino che attende a breve Massimiliano Allegri, ex allenatore bianconero da qualche mese disoccupato in attesa di risistemarsi in qualche società grande e ambiziosa. Il suo futuro, almeno secondo la stampa britannica, passerà quasi sicuramente per la sponda rossa della città inglese, con l'obiettivo di rianimare uno United mai veramente ripresosi dall'addio di Sir Alex Ferguson. Secondo il Daily Mail, il livornese avrebbe fretta di rimettersi al lavoro e starebbe aspettando solo il prossimo passo falso di Ole Gunnar Solskjaer, finito sulla graticola da diverse settimane.

Il manager norvegese sembra non avere più in mano la situazione e i recenti risultati dei Red Devils lo dimostrano. Dopo un inizio incoraggiante - arrivò a Manchester per prendere il posto dell'esonerato José Mourinho - l'ex allenatore del Molde si è trovato a fare i conti con un sistema interno poco funzionale alle ambizioni di rilancio della squadra. Il mercato estivo ha fatto il resto: uscito Lukaku, la dirigenza ha deciso deliberatamente di restare senza un numero 9 di ruolo, pagandone ben presto le conseguenze. L'addio di Solskjaer schiuderebbe definitivamente la strada per l'arrivo di Allegri, già cercato in passato.

Ma la scelta di una nuova guida sarebbe solo il vertice di una piramide di decisioni che porterebbero al cambiamento dell'intero staff tecnico e, seppure parzialmente, anche di quello dirigenziale. Tra i tanti nomi che si fanno per il nuovo board spicca quello di Patrice Evra, che con Allegri ha avuto occasione di lavorare proprio ai tempi della Juventus. Se sul mister si staglia forte anche l'interesse del Tottenham, la presenza del francese potrebbe essere l'ago decisivo per far prendere la bilancia in favore dei Red Devils. Evra ha giocato nel Manchester United per ben 8 stagioni: i tifosi, interpellati tramite un sondaggio, si sono detti favorevoli a un suo possibile ritorno.

Emre Can con la maglia della Juventus: il centrocampista bianconero non ha preso bene l'esclusione dalla lista Champions di quest'anno e a gennaio potrebbe partire. Il Manchester United, vicino all'ingaggio di Allegri, ci sta seriamente pensando

Appurato il fatto che Massimiliano Allegri resta la prima opzione per la panchina del Manchester United non appena salterà Solskjaer, va detto che poi la società dovrà fare qualche sforzo sul mercato. La squadra ha dimostrato di avere diverse carenze, distribuite un po' in tutti i reparti. Per questo si cercherà di ottimizzare gli sforzi consegnando al livornese giocatori che già conosce. I primi due arriverebbero direttamente dalla Juventus. Mario Mandzukic, secondo le indiscrezioni, è già in trattativa avanzata con il club inglese. Fuori da qualunque progetto bianconero, il croato al momento rappresenta solo un peso economico per la società torinese, a tal punto che - dopo aver rifiutato diverse destinazioni - è di fatto finito fuori rosa.

Un messaggio ben preciso, seguito dal permesso di trattare il suo passaggio allo United, dove potrebbe approdare già a dicembre per allenarsi con la squadra e accellerare il proprio inserimento in vista di gennaio. Mandzukic va in scadenza nel 2021 ma Paratici è ben disposto a ricevere solo una piccola cifra per liberarlo. Il divorzio è ormai sicuro e Manchester rappresenterebbe un'ottima opzione per rilanciarsi nell'ultima, importante avventura professionale di un certo tipo.

Assieme a lui potrebbe approdare a Old Trafford anche Emre Can, secondo "reietto" di casa Juventus: nelle scorse settimane il tedesco non ha lesinato frecciate alla società per via della situazione nella quale è stato messo, fuori dalla lista Champions e da un progetto tecnico che evidentemente pensava di meritare. Arrivato un anno fa a parametro zero, Can non si è mai completamente inserito nella nuova realtà, per via soprattutto di alcuni problemi fisici che lo hanno limitato. Cederlo oggi significherebbe una plusvalenza quasi sicura e la Juve, che deve sempre tenere un occhio al bilancio, ci sta seriamente pensando.