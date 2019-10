L'attore e autore comico ha rivelato: "Mi appassionai ai nerazzurri dai tempi di Trapattoni, ora mi sono affezionato al portoghese".

di Daniele Minuti - 16/10/2019 15:38 | aggiornato 16/10/2019 15:43

Essere tifoso dell'Inter diventando poi della Juventus (e viceversa) sembra un percorso quasi impossibile per tutti gli appassionati di calcio, per via della grande rivalità che c'è fra le due squadre. Eppure è proprio quello che è successo a Marcello Macchia, conosciuto col nome d'arte di Maccio Capatonda.

L'attore, autore e comico originario dell'Abruzzo ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia nella trasmissione "Mi stai sul calcio" condotta da Carlo Roscito e Daniele Rocca, rivelando il modo in cui vive il calcio.

Capatonda ha parlato anche del suo percorso professionale ma nel campo dello sport ha spiegato di non essere uno spettatore particolarmente accanito. Cosa che in questi anni gli ha permesso addirittura di cambiare squadra.

Maccio Capatonda rivela perché è diventato tifoso della Juventus

Nel suo intervento a Radio Incontro Olympia, l'attore ha parlato di come recentemente si sia spostato da Milano a Roma e di come questo non sia stato l'unico cambiamento della sua vita: prima era tifoso dell'Inter, ora lo è della Juventus.