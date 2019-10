La sentenza della Uefa era attesa in questi giorni e puntualmente è arrivata. Il massimo organo calcistico europeo ha deciso di sanzionare la Lazio con la chiusura della Curva Nord per i saluti fascisti di un gruppo di tifosi durante la gara contro il Rennes del 3 ottobre scorso vinta 2-1. Scongiurata la chiusura dell'intero Olimpico, il club dovrà però chiudere il settore occupato dalla parte più calda della tifoseria nella prossima partita di Europa League contro il Celtic in programma il 7 novembre.

