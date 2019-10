La gara dell'Olimpico aprirà l'ottava giornata di Serie A.

16/10/2019

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A ricomincia da Lazio-Atalanta. La gara dell'Olimpico, valida per l'ottava giornata di campionato, vede i biancocelesti tornare in campo dopo il rocambolesco pareggio di Bologna nel turno precedente, un 2-2 che ha lasciato l'amaro in bocca a Inzaghi e alla sua squadra. Una vittoria, invece, per la Dea, che ha superato 3-1 il Lecce.

Lazio-Atalanta: probabili formazioni

Getty Images Freuler sarà titolare all'Olimpico

Inzaghi non potrà contare su Lucas Leiva, squalificato, così ecco che in cabina di regia ci sarà Parolo, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Correa, recuperato, insidia Caicedo per una maglia dal primo minuto. Nessuno stravolgimento, invece, in casa Atalanta: Gasperini dovrebbe proporre la formazione titolare con Gomez, Ilicic e Muriel in attacco, col colombiano che prende il posto di Zapata infortunato.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Lazio-Atalanta: dove vederla in TV e streaming

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile vedere Lazio-Atalanta in TV e streaming attraverso Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure attraverso i ticket di NOW TV, la web tv di Sky.