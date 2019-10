Con l'arrivo del portoghese i tifosi nel mondo sono cresciuti di 38 milioni. E i bianconeri guadagnano su tutto: dai biglietti agli abbonamenti fino alle sponsorizzazioni.

Era tutto pronto, il raggiungimento del traguardo era scontato. Prima o dopo Cristiano Ronaldo a quota 700 gol ci sarebbe arrivato. Lo ha fatto con l'Ucraina, segnando la rete numero 95 con la maglia del Portogallo (nella storia del calcio solo Ali Daei ha fatto meglio in nazionale, segnando 109 volte con l'Iran). Non c'è quindi da sorprendersi se, appena realizzata la sua 700esima rete da professionista, benché fosse con il Portogallo, la Juventus ha pubblicato sui propri canali social un video celebrativo.

Una coccola, niente di speciale, ma che aiuta a capire quanto Cristiano Ronaldo sia importante per la Juventus. Fra Instagram e Twitter sono infatti state 2,3 milioni le visualizzazioni. Numeri che sono ancora destinati a crescere. Una metropoli attirata e stuzzicata dal semplice video celebrativo dei bianconeri. Il piano dunque è riuscito. Quando, durante l’estate del 2018, il club presieduto da Andrea Agnelli ha deciso di accelerare nel proprio percorso di crescita chiudendo con il Real Madrid il colpo del secolo, l'intenzione era proprio quella: arrivare a essere una superpotenza sui social grazie a CR7. E aumentare i ricavi.

Il più oneroso della storia del calcio italiano (115,8 milioni, includendo commissioni e contributo Fifa) è quindi un vero e proprio affare. Oltre che in campo Cristiano Ronaldo è in grado di incidere anche fuori: lo certificano i numeri che CR7 ha propiziato: un milione di magliette vendute, 58 milioni di ricavi in più, seguito digitale ampliato del 68%, bacino globale dei tifosi passato da 385 a 423 milioni, sponsorizzazioni riviste al rialzo. E i benefici vanno estesi alle nuove opportunità commerciali che si sono aperte e che propagheranno i loro effetti negli anni a venire.

Juventus, con Cristiano Ronaldo è boom di ricavi

Per capire quanto Cristiano Ronaldo stia incidendo sui ricavi della Juventus basta prendere il bilancio 2018-19 dei bianconeri. Il fatturato, al netto delle plusvalenze, è schizzato da 411 a 494 milioni. Questo nonostante la precoce eliminazione in Champions League. Proprio grazie all'acquisto del portoghese la società ha potuto aumentare i prezzi di biglietti e abbonamenti, il che ha fatto aumentare i proventi da 60 a 74 milioni. Per quel che riguarda il commerciale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il boom è stato ancora superiore: gli introiti sono arrivati a 170 milioni (erano 126 nel 2017-18): tra le sponsorizzazioni si è beneficiato del bonus di 15 milioni di Adidas e di altre nuove sottoscrizioni o rinnovi, sono invece raddoppiate le magliette vendute.

Oggi la Juventus ha quindi un potere contrattuale diverso con i propri partner commerciali. L’obiettivo è monetizzare la visibilità e la riconoscibilità assicurate da Ronaldo, che si è peraltro inserito in un trend già in crescita. Secondo la ricerca Fan Potential di Nielsen Sports in 45 Paesi, i tifosi della Juventus a livello globale sono cresciuti di 38 milioni tra il maggio 2018 e il maggio 2019 consentendo al club bianconero di salire dall’undicesimo all’ottavo posto della classifica mondiale, a quota 423 milioni di simpatizzanti. Sommando i follower di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, la Juve è passata dai 50,4 milioni del giugno 2018 agli attuali 84,8 milioni, salendo al quarto posto nella classifica delle squadre più seguite, alle spalle di Real Madrid (249), Barcellona (246,1) e Manchester United (129,9). Ed ecco perché già molto prima del 700esimo gol di Ronaldo in carriera, il video celebrativo era già pronto. Non era solo una coccola al giocatore...