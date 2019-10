Juventus-Bologna è l'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 10:55 | aggiornato 16/10/2019 10:59

È Juventus-Bologna il match valido per l'ottava giornata di Serie A che si gioca sabato 19 ottobre alle 20.45. La gara dell'Allianz Stadium vede i bianconeri vittoriosi nel derby d'Italia contro l'Inter nel turno prima della sosta, in una gara che ha portato gli uomini di Sarri al primo posto in classifica. Il Bologna ha invece pareggiato contro la Lazio per 2-2, in una gara che ha visto i rossoblù in vantaggio per ben due volte.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Getty Images Dybala dovrebbe giocare titolare dietro Ronaldo e Higuain

Sono tre i giocatori che Sarri ritrova in occasione della gara col Bologna. Il primo è Douglas Costa, che è in ballottaggio con Dybala per una maglia da titolare per affiancare Higuain e Ronaldo. Gli altri due sono De Sciglio e Danilo, ma i due terzini non dovrebbero spuntarla su Cuadrado, confermato a destra dopo la buona prestazione di San Siro. Mihajlovic perde invece Tomiyasu per delle noie muscolari, al suo posto Mbaye. Squalificato, invece, Medel per quattro settimane: al suo posto Poli.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo Lar, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Dove vedere Juventus-Bologna in TV e streaming

È possibile vedere Juventus-Bologna in diretta TV attraverso DAZN, il servizio di streaming che trasmette in esclusiva il match di Serie A del sabato sera. Per vedere Juventus-Bologna in streaming gratis è possibile attivare il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.