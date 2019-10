Inter, lungo stop per Alexis Sanchez: Conte ha il sostituto in casa

L'attaccante cileno si è fatto male in Nazionale e nella migliore delle ipotesi resterà ai box un mese e mezzo: il tecnico potrebbe ora dare spazio al 2002 Esposito.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 12:46 | aggiornato 16/10/2019 12:51

Maledetta pausa per le Nazionali. Lo avrà pensato sicuramente l'allenatore dell'Inter Antonio Conte, che ora dovrà fare a meno di Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez. Il primo si è fatto male in Italia-Grecia, procurandosi la frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro; il secondo ha invece rimediato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra.

A destare maggiore preoccupazione è senza dubbio l'attaccante cileno, che nelle prossime volerà a Barcellona per un consulto con il professore Ramon Cugat e successivamente deciderà se operarsi o meno.

Se decidesse di optare per una terapia conservativa, resterebbe in infermeria un mese e mezzo senza avere la sicurezza di aver smaltito il problema; nel caso finisse sotto i ferri, sarebbe invece out per tre mesi e con ogni probabilità riuscirebbe a mettersi definitivamente alle spalle il problema. Intanto in attesa che Alexis Sanchez torni ad allenarsi, Antonio Conte darà sicuramente più spazio a Matteo Politano. Ma non solo.

Inter, è arrivata l'ora di Esposito?

Come riportato da Il Corriere dello Sport, anche il classe 2002 Sebastiano Esposito potrebbe avere qualche chance. Non a caso l'Inter starebbe pensando di trattenerlo e non lasciarlo partire con la Nazionale Under 17 per i Mondiali in programma in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre (bisognerebbe trovare un accordo con la Federazione). L'ex ct starebbe anche pensando di camabiare modulo e utilizzare un 4-2-3-1 in cui Lazaro sarebbe l'alternativa a Candreva.