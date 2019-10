Il cileno a Barcellona ha optato per l'intervento chirurgico dopo il problema alla caviglia sinistra: rientrerà nel nuovo anno.

di Daniele Minuti - 16/10/2019 16:34 | aggiornato 16/10/2019 16:39

La brutta notizia per l'Inter era nell'aria ma si attendeva la decisione ufficiale, che è arrivata: Alexis Sanchez si opererà per risolvere l'infortunio alla caviglia sinistra arrivato durante Cile-Colombia e starà fuori per diversi mesi.

Lo rivela Marco Barzaghi di SportMediaset, che spiega come il giocatore cileno abbia scelto di optare per l'intervento dopo il consulto medico fatto a Barcellona. Nel comunicato l'Inter aveva spiegato che il club attendeva notizie da questo summit, che purtroppo ha certificato il problema.

Sanchez quindi andrà sotto i ferri dopo la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra e rientrerà sicuramente nel 2020. Una brutta tegola per Antonio Conte e l'Inter, che probabilmente dovranno affidarsi in questi mesi al giovane Esposito come quarta punta.