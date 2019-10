L'attaccante argentino commenta i suoi primi mesi a Parigi e ripensa all'Inter.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 09:08 | aggiornato 16/10/2019 09:34

Il bilancio di Mauro Icardi al PSG recita 4 presenze e 2 gol, uno in Ligue 1 e uno in Champions League. Proprio l'attaccante argentino ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando i primi mesi parigini e ricordando la "sua" Inter:

Non mi aspettavo neppure tanto affetto - ha esordito Icardi - da parte dei tifosi, mi hanno accolto bene fin dal primo riscaldamento al Parco dei Principi. Ho avuto poi la fortuna di giocare subito contro il Real Madrid, prima di un lieve infortunio. Ora sto bene, la macchina è ripartita, anche se devo continuare a lavorare perché ho avuto un periodo estivo complicato e non ero al cento per cento quando sono arrivato a Parigi

E se agli ottavi il PSG incontrasse l'Inter? L'ex Samp risponde così:

La vivrò nel migliore dei modi. Se toccherà a me andare in campo, da professionista darò il massimo per difendere la mia nuova maglia. Ora sono al Psg e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succederà. È ancora presto per dire qualcosa

Sull'Inter:

All’Inter non posso che augurare sempre il meglio in ogni competizione. A Milano ho ancora tanti amici. L'Inter ha ormai un allenatore come Conte che vuole vincere e giocatori che vogliono altrettanto. Spetta a loro continuare il lavoro che abbiamo cercato di fare anche noi prima per ridurre il gap con la Juve, che rimane comunque al top

Su Lukaku:

Non mi sembra Lukaku stia vivendo un momento di difficoltà. Anzi, mi pare abbia iniziato bene, segnando subito un paio di gol. Poi anche lui si è infortunato e magari questo fatto ha sollevato le solite critiche. Ma non è facile per nessuno giocare in Italia

Sul suo futuro: