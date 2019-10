Il 34enne di Stevenage non sembra quindi avere la testa sul titolo iridato ormai prossimo ma è preoccupato da ciò che gli accade attorno. I suoi tifosi sperano però che sia solo uno sfogo e che non decida davvero di mollare la sua straordinaria carriera di pilota.

Mi rattrista vedere dove stia andando il mondo. L’estinzione della razza umana è sempre più probabile con lo sfruttamento delle risorse del pianeta. Il mondo è un disastro. I leader mondiali non sono ben istruiti o a loro non interessano le questioni ambientali. L’istruzione è la chiave e ci hanno insegnato che i prodotti animali erano buoni per noi, ma ci hanno mentito per centinaia di anni

Sinceramente - ha scritto Hamilton - mi viene voglia di mollare e chiudere tutto perché vedo che il mondo ormai è un disastro e alla gente non importa. Voglio prendermi un momento per rimettere a posto i miei pensieri da solo. Grazie a tutte quelle persone a cui il mondo interessa ancora

