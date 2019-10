Prima del suo arrivo i Colchoneros erano il quinto club di Spagna nella classifica perpetua. Con lui ora sono terzi e hanno vinto 7 trofei, quasi un quarto della loro bacheca.

Nella storia dell'Atletico Madrid c'è un prima e un dopo e la discriminante si chiama Diego Pablo Simeone. Chiamato dal presidente Cerezo alla fine di dicembre 2011, il tecnico argentino non ebbe esitazioni a lasciare il Racing Avellaneda e il suo paese. Il calcio europeo era sempre stato nel suo dna, prima da giocatore (Pisa, Siviglia, lo stesso Atletico, Inter e Lazio) e poi da allenatore, con l'indimenticabile esperienza in Serie A alla guida del Catania.

Cerezo aveva acquistato nel 2003 un club allo sfascio dopo le disavventure giudiziarie del precedente proprietario, Jesus Gil, che avevano portato dritto al baratro con la retrocessione ignominiosa del 2000, l'inizio del nuovo millennio trascorso in Segunda Division senza tanto da festeggiare e la promozione agguantata solo al secondo tentativo nel 2002, grazie a uno dei tanti ritorni in panchina di Luis Aragones.

Il nuovo presidente si era rimboccato subito le maniche ma i primi confortanti risultati erano arrivati solo alla fine del decennio con la vittoria in Europa League (2010) e nella Supercoppa europea (2011) soffiata all'Inter post-triplete guidata allora da Rafa Benitez. Ma occorreva un cambio di passo, un quid in più che né Quique Sanchez Flores né Gregorio Manzano erano ritenuti in grado di garantire. La scommessa, perché tale era allora, si chiamava appunto Simeone, uno che in Argentina stava facendo bene e che in più conosceva pure l'ambiente.

Prima di approdare all'Atletico Madrid, in Europa Diego Simeone aveva allenato solo il Catania

Simeone: all'Atletico Madrid è un fattore

In sette stagioni e mezza il Cholo ha letteralmente rigirato l'Atletico Madrid come un calzino. Lo ha preso che era a tutti gli effetti il quinto club di Spagna nella classifica perpetua con 2.976 punti, alle spalle ovviamente di Real Madrid e Barcellona, ma anche di Valencia (3.044) e Athletic Bilbao (3.024). In meno di 8 anni Diego ha rovesciato il tavolo e ora dietro a Blancos e Blaugrana (con 4.547 e 4.458 punti rispettivamente) c'è ben saldo l'Atletico che, a quota 3.612, ora precede di 80 lunghezze il Valencia e di ben 136 i baschi. Una voragine, insomma.

25 años de mi primera vez en el Atlético de Madrid. Una gran alegría y una enorme responsabilidad ser parte de tu historia @Atleti pic.twitter.com/fEWyO4D0ah — Diego Pablo Simeone (@Simeone) June 13, 2019

E non basta: il Cholo ha anche portato nella bacheca rojiblanca già 7 trofei, in media uno a stagione - 2 Europa League e altrettante Supercoppe Uefa, oltre a un campionato spagnolo e 2 coppe nazionali - quasi un quarto di quelli vinti dal club in tutti i suoi 116 anni di storia. Una vera e propria polizza, dunque, e non solo in patria, visto che con lui alla guida sono arrivate anche due finali e una semifinale di Champions League e che nessuna squadra - per referenze chiedere alla Juventus - è mai troppo contenta di affrontare i suoi ragazzi.

Passione e garra, Simeone è tecnico sanguigno

Nessuno ha fatto meglio di lui

Chi se li trova di fronte, infatti, sa già che dovrà affrontare una battaglia, di quelle senza esclusione di colpi e dove non si fanno prigionieri. Il suo gioco fa magari storcere la bocca a qualche purista, anche di casa nostra, ma, fatto com'è di corsa, garra e mutuo soccorso fra compagni, sa essere estremamente redditizio, sia in termini di punti incamerati sia di trofei vinti. Non per niente Diego Simeone oggi è già l'allenatore più vincente della storia del club - che pure annovera fra i suoi predecessori nomi illustri che vanno da Helenio Herrrera ad Arrigo Sacchi, da Carlos Bianchi a Cesar Luis Menotti per citarne solo alcuni - insieme a Luis Aragones che però per arrivare a 7 trofei ha avuto a disposizione 11 stagioni e mezza spalmate fra il 1974 e il 2003. E la corsa del Cholo è ancora aperta.