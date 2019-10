Calciomercato Napoli, pazza offerta dalla Cina per Mertens

L'attaccante belga, in scadenza a giugno 2020 col Napoli, ha ricevuto un'offerta mostruosa proveniente dalla Cina.

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 16:10 | aggiornato 16/10/2019 16:14

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenerlo e per questo gli ha proposto un prolungamento per altri tre anni a 4 milioni di euro a stagione. Anche la volontà di Dries Mertens, in scadenza il prossimo giugno, è quella di restare e continuare a segnare con la maglia azzurra addosso.

Dalla Cina però è arrivata un'offerta impossibile da ignorare e che merita di essere almeno valutata. Il Dalian Yifang, club allenato da Rafa Benitez e in cui milita l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, ha proposto a Mertens un triennale da 17 milioni di euro totali. Si tratta della stessa offerta che pochi mesi fa ha convinto lo slovacco a salutare la Serie A per volare in oriente.

A 32 anni (ne compirà 33 il 6 maggio prossimo) Dries si trova di fronte a un bivio e non può prendere decisioni affrettate. Sì, perché con ogni probabilità il prossimo che firmerà sarà l'ultimo contratto della sua carriera. Scegliere non sarà affatto semplice.