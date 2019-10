Secondo quanto riportato da Mail Online, il club inglese non solo dubitava del suo atteggiamento professionale, ma anche dell'ossessione di suo padre per i soldi.

16/10/2019

Sarebbe stato un profilo interessante, dal punto di vista tecnico c'è ben poco da dire riguardo le sue qualità. A bloccare la potenziale operazione di calciomercato che avrebbe spinto il Manchester United a fare un'offerta al Psg per Neymar, però, ci sono stati altri motivi.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mail Online, infatti, i Red Devils avrebbero realmente pensato di inserirsi nella corsa per il brasiliano (cui stavano partecipando Barcellona e Real Madrid), per recitare il ruolo di terzo incomodo e potendo contare su un'importante disponibilità economica, ma alla fine avrebbero desistito perché non convinto dalle qualità extra-campo del giocatore, così come della sua famiglia, con particolare riferimento al padre.

Neymar era sul radar di calciomercato del Manchester United, insomma, anche in cima alla lista, perché il vice presidente esecutivo Ed Woodward avrebbe voluto in organico una stella capace di poter ambire al Pallone d'Oro.

Calciomercato, Neymar e il mancato arrivo al Manchester United

Calciomercato, i motivi del no a Neymar del Manchester United

Allo stesso tempo per la dirigenza dei Red Devils era molto preoccupata per lo stile di vita dell'attaccante del Psg, per la sua propensione verso i party e la presunta mancanza di professionalità fuori dal campo. Ai vertici del Manchester United sarebbe stata attribuita anche questa considerazione:

Se hai un brasiliano, hai un brasiliano. Se hai due brasiliani, hai due brasiliani. E se ne hai tre, hai una festa di samba...

Lo stile di vita del giocatore, inoltre, avrebbe causato problemi anche in altri club, come confermato dalle scuse di Arthur al Barcellona, quando aveva deciso di partecipare alla festa di compleanno di O'Ney ad appena 48 ore di distanza dal Clasico in Copa del Rey contro il Real Madrid. E lo scetticismo del Manchester United riguarderebbe anche il padre di Neymar, definito uno che "pensa solo ai soldi", tanto da esserne letteralmente ossessionato. Insomma, il matrimonio tra i Red Devils e il brasiliano non è mai stata un'opzione realmente percorribile.