Difficile ipotizzare un trasferimento a gennaio, quando il PSG sarà ancora in corsa su tre fronti e servirà tutto l'aiuto possibile per centrare gli obiettivi. Più realistico ipotizzare un cambio di maglia a giugno. Sarebbe l'ennesimo colpo a costo zero nella storia della Juventus.

Mentre la stagione è in corso e manca ancora tanto all'epilogo, la Juventus pensa già al futuro e al prossimo calciomercato. Nel mirino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è infatti finito il terzino belga Thomas Meunier, in scadenza di contratto col PSG a giugno 2020.

