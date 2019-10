La preferenza sarebbe andata proprio alla Vecchia Signora. Mancino di grande qualità, Matias Soulè dovrebbe arrivare a zero dal momento che non ha ancora firmato il primo contratto da professionista col Velez. C'è già chi la definisce un'operazione alla Pogba. Solo il tempo dirà se questa previsione sia azzardata o meno.

Come riportato da Olé, i bianconeri si sarebbero assicurati un 16enne di cui si parla un gran bene. Il ragazzo nativo di Mar de la Plata avrebbe fatto tappa in Europa nei giorni scorsi, vedendosi presentare due offerte: quella della Juventus e quella del Monaco.

Non solo acquisti per la prima squadra. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, pensa anche al futuro e ai campioni del domani. A questo identikit risponde Matias Soulè, attaccante argentino classe 2003 in forza al Velez.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK