Il difensore della Roma Federico Fazio ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato apertamente del suo futuro commentando le voci di un possibile trasferimento al Boca Juniors:

Sono tifoso del Boca, sono rimasto in contatto con De Rossi. Lui sta bene e spera di vincere il ritorno contro il River la prossima settimana. Non so se chiuderò anch'io la carriera lì. Mi aspetto di finirla alla Roma

Sull'Europa League:

Sulla prossima sfida di campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri:

Saluterò Ranieri con piacere a fine partita. Andremo a Genova per vincere. Dzeko? Vedremo se sarà pronto per giocare o no. Kalinic è un ottimo cambio per Edin. Perotti è tornato ad allenarsi con noi, poco a poco deve prendere il ritmo per tornare in forma e ora anche Pastore è tornato nella forma migliore. Sarà importante soprattutto in campionato vincere. Dopo la sosta ci sono tutte partite ravvicinate ma ormai siamo abituati. Le dovremo vincere tutte. Chi preferisco tra Smalling o Mancini accanto? Posso giocare a destra o sinistra, con l’uno o l’altro. Smalling viene da un calcio diverso come la Premier. Mancini è giovane e più tattico. Mi trovo bene con entrambi