Annunciato il sold out di Wembley per la partita amichevole del prossimo 9 novembre.

di Marco Ercole - 16/10/2019 20:08 | aggiornato 16/10/2019 20:13

Un dato veramente impressionante è stato registrato in vista dell'amichevole di calcio femminile tra Inghilterra e Germania in programma per il prossimo 9 novembre in Gran Bretagna. Lo storico stadio londinese di Wembley è infatti già sold out, come comunicato dalla federcalcio inglese nella giornata di oggi, a poco meno di un mese dal match.

Ben 90mila spettatori saranno dunque presenti per questa sfida, segno evidente della grande passione e dell'evoluzione del calcio femminile in Inghilterra, sulla scia del quarto posto ottenuto agli ultimi Mondiali disputati in Francia la scorsa estate (vinti dagli Stati Uniti di Megan Rapinoe, in finale contro la Olanda).

Calcio femminile, sold out Wembley per Inghilterra-Germania

Nonostante il numero altissimo, non si tratterà comunque del record per una partita di calcio femminile: questo è stato fissato infatti nel 1999 negli Stati Uniti, nella finale dei Mondiali giocata al Rose Bowl di Pasadena tra gli Stati Uniti e la Cina.

In questo caso, però, non ci sarà il torneo più prestigioso in gioco, si tratterà solo di una "semplice" amichevole. Un'amichevole da 90mila persone sugli spalti: un segnale importante in vista anche dei prossimi Europei di categoria, che di giocheranno proprio in Inghilterra tra meno di due mani.